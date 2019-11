Nii teed oma afäärile lõpu respektiga

Pärast mõnda kohtingut ja järjest vähem kuumemaid suudlusi on sulle õigupoolest selge, et siit ei tule mingit suurt armastust. Isegi afääri jaoks ei jätku tuld.

Kuidas sellest välja tulla? Kas lajatad ausalt või kaod lihtsalt sinna, kust tulid, ja jääd vaikselt kummitama?

Ghosting: märkamatu haihtumine pole sugugi haruldane

Ghosting tähendab, et sa ei anna endast enam märku, pole kättesaadav ega anna mingeid lähemaid selgitusi.

Teine hakkab alles tasahiljukesi mõistma, et see asi on nüüd möödas. Portaali Dating.com värske küsitlus näitab, et ghosting pole mingi haruldane nähe:

75 protsenti küsitletutest ütles, et on juba korra kellegi niimoodi salamisi maha jätnud, pärast seda kui nad olid paar korda väljas käinud ja neil oli ka väike suhe.

92 protsenti ütles, et neid endid on vähemalt korra niimoodi maha jäetud.

Igaüks väärib ausust ja austust

Isegi kui algusest peale oli selge, et sellest ei tule kunagi sinu elu suurt armastust, on ikkagi tegu teise inimesega, kellel on ootused, unistused ja eelkõige tunded, mida ghosting haavab väga tugevasti.

Sellisel viisil mahajäetuna hakkab inimene oma tajudes kahtlema ja eelkõige kaotab ta julguse teisi inimesi usaldada.

Ühepoolse mahajätmise taga ei ole ilmtingimata soov teisele haiget teha. Pigem on see ükskõiksus või ka ebakindlus, kuidas asi kõige paremini lõpule viia.

Kuidas seda paremini teha?

«Ka afäärid nõuavad vormilist lahkuminekut, et näidata, et see peatükk on läbi ja mõlemad võivad oma elu edasi elada. Selline vestlus võib olla küll ebameeldiv, ent teine inimene ei ole võib-olla seda suhet sugugi nii suvaliseks pidanud, ja tal on vaja teada, kuhu suunas see areneb,» ütleb terapeut Grace Suh.

Ausus on siin kõige parem asi. Kas ütled teisele, et usud, et te ei sobi kokku või et sa tahad teistega kohtuda — igal juhul kõige parem oleks enda tunnetest ja vajadustest rääkida, mitte muuta teise poole puudused vestluse keskseks teemaks.