Kõige tähtsamad detailid, mis jätavad sinust rikkama ja elegantsema mulje

Šikk võib välja näha ka kulutades mõistlikult, on vaid tähtis, et sa ei unustaks tähelepanu pöörata teatud detailidele, vahendab Krasotka.

Täiuslik maniküür

Küünedisainimood on muutumises, kuid värske maniküür on hea maitse elementaarne reegel. Kui sa pole maniküüritud, ei näe sa šikk välja, tee, mis tahad. Sama kehtib muide juuste kohta. Ka kõige tavalisem krunn näeb parem välja, kui temaga on vähemalt viis minutit vaeva nähtud.

Ehted

Su ehted ei pea olema kallid, ka nunnud aksessuaarid võivad olla elegantsed. Kui sul on aga ainult paar tagasihoidlikke kõrvarõngaid, ei ühtki sõrmust, kaelaehet või käevõru, siis lased sa käest võimaluse oma välimusele elegantsi lisada. Samas ära pinguta ka üle, eriti värvierksusega.

Riietus

On oluline, et sa kannaksid rõivaid, mis sulle täiuslikult istuvad. Isegi kui tegemist on odava rõivaga, siis juhul, kui see istub täiuslikult, näed sinagi imeline välja. Kui sulle aga mõni rõivas väga meeldib, samas seljas on ta imelik ja ei istu hästi, siis on parem pöörduda õmblejanna poole, kes asja sulle sobivaks sätib.

Kallihinnalised materjalid

Siid, viskoos, samet, žakaar, nahk... Kõik see lisab kohe välimusele punkte. Samas on tegemist kallite materjalidega, aga kui sa tahad jõukas välja näha, siis tasubki neisse investeerida.

Hooajale vastavad rõivad

Õhukesed kangad talvel, rasked suvel... See ei näe mitte ainult kohatu, vaid ka odav välja. On tähtis, et sa riietuksid vastavalt sündmusele ja aastaajale. November pole enam nahktagi kandmise kuu!

Kvaliteetsed rõivad

Väheste eranditega töötab ütlus «Ma pole nii rikas, et lubada endale odavaid asju» alati. Olgu siis tegemist kalli T-särgiga, mis teenib sind kolm korda kauem kui kolm odavat särki, mis kaotavad esimese pesuga vormi ja värvi. Seega on targem alati valida kvaliteetsed asjad, isegi kui need on palju kallimad. Samas pane tähele, et sa ei maksaks brändi eest liiga palju – küllap sa aja jooksul leiad kuldse kesktee.

Kvaliteetsed nahkjalanõud