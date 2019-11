3 asja, mida ei ostaks inimesed, kes oskavad raha kõrvale panna

Alati on inimesi, kes suudavad raha kõrvale panna. Mitte sellepärast, et neil oleks nii palju üle, vaid sellepärast, et nad oskavad rahaga targalt ümber käia. Nad teavad, mille pealt säästa ja millal tasub raha välja anda. Neid asju ei ostaks sellised inimesed kunagi, kirjutab Freundin:

Nad ei osta uut autot

Tuttuus auto kaotab esimesel kuul kümme protsenti oma väärtusest, esimesel aastal koguni 20 protsenti. Seetõttu tasub kasutatud sõidukisse investeerida ja «väärtuse vähenemisest» kasu lõigata. Inimesed, kes oskavad rahaga ümber käia, teavad, et kasutatud sõiduki hinna-kvaliteedi-suhe on selgelt parem.

Nad ei osta midagi laenuga ega võlgu

Tahaksid endale midagi kallist lubada, aga ei saa tegelikult seda endale lubada? Paljudel ei ole kannatust, et raha koguda, vaid ostavad kas võlgu või teevad väikse laenu. Säästukuningad aga isegi ei kaalu sellist varianti. Nad teavad, et võivad ainult seda raha välja anda, mis neil on olemas. Võlgu või laenuga ostes kaob nimelt väga kiiresti ülevaade ja on raske hoomata selle ulatust.

FOTO: Pexels

Nad ei osta disainerirõivaid