13 asja, millele eksperdid magamistoas veto kehtestavad

Kui oled juba voodis ning valmistud magama jäämiseks, siis viimane asi, millele tahaksid möelda, on töö. Magamistuba peaks olema uneoaas, su voodi asupaik, mitte aga kontoriruum. Lisaks ei taha sa, et töömõtted sind segaksid või sul puhkamist takistaksid, seega lülita välismaailm välja vähemalt pool tundi enne linade vahele suundumist ning jäta sinna telekas, arvuti, tööpaberid ning üleüldse kõik, mis ei aita sul lõõgastuda.

See soovitus võib eestlaste jaoks küll imelik tunduda, kuid on asjalik sellegipoolest. Sa ei tea, millele sa tegelikult tänaval peale astud ning seeläbi oma kingadega tuppa tood. On hea tunne, kui tead, et astud magamistoas puhastele vaipadele ning seeläbi ka puhaste jalgadega voodisse.