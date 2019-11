Just SEE asi magamistoas rikub su juukseid ja näonahka!

Padi võib põhjustada aknet

Kas teadsid, et su telefon on kõige räpasem asi, mida omad? Kuna sa näpid seda terve päeva, siis levitab see baktereid nii sinu kätele kui ka näole. Kas arvad, et su padi on palju parem? Kuna veedad selles nägupidi enam-vähem kõik tunnid, kui sa parasjagu mobiilis ei ole, siis saavad ka padjad oma osa näkku kogunenud sodist. Seda eriti siis, kui unustad enne voodisse minekut meigi peale ja näo pesemata. Seega proovi parema näonaha heaks oma padjapüüri tihedamalt vahetada.

Padi aitab kaasa kortsude tekkele

Uskumatu, aga ka magamine võib kortse tekitada. Seda eriti siis, kui armastad kogu aeg ühe külje peal magada. Kosmetoloogid ütlevad, et naljakal kombel on võimalik inimese näost näha, kummal küljel ta enam puhkab, sest sellel näopoolel on rohkem kortse ning lamedamad näojooned. Seega proovi end võrdselt parema ja vasaku vahel jagada, kui soovid, et kortsud näos sümmeetriliselt oleksid. Parim viis selliseid kortse vältida on aga magada hoopis selili.

Puuvillane padjapüür on kurja juur