8 fraasi, mida oma vallalistele sõpradele enam mitte öelda

1. Ära muretse, küll sa leiad kellegi

Kes ütles, et nad muretsevad? Võib-olla nad isegi ei mõelnud sellele? Vähemalt seni, kuni tuli keegi, kes selle jutuks võttis.

Ja pealegi, kuidas saab üldse kõrvalseisja teada, et see vallaline inimene endale kellegi leiab? Ei saa! No kui ta just selgeltnägija pole...

2. Kas sa oled ikka vallaline?

Miks peaks kedagi üldse selline informatsioon huvitama, kui ta sinust just sisse võetud pole? Sest kui pole, siis on ta lihtsalt liiga uudishimulik.

Ja tegelikult ei olegi asi niivõrd küsimuses endas, vaid pigem sõnas «ikka». Inimesed ei mõista, et selline lauseehitus kõlab väga hukkamõistvalt ja on mõne jaoks lausa solvav. Sageli teevad inimesed selle vea tahtmatult, kuid on ka neid, kelle eesmärk ongi sind haavata.

3. Kas sa oled kunagi kohtinguäppe proovinud?

Kohtinguäpid ei ole sugugi kõigi jaoks. Mis siis, kui tegemist introverdiga? Ja kui see introvert peaks kohtingurakenduses ekstraverdiga kohtuma? Virtuaalses maailmas ei pruugigi sellest mingit probleemi olla, kuid kui suhtlus liigub edasi pärisellu, võib see probleemiks saada. Mõnel inimesel on vaja, et juba algus oleks võimalikult reaalne.

4. Sa peaksid igal juhul minu sõbraga kohtingule minema!

Miks inimestele meeldib kosjasobitajat mängida? Pole mõtet oma sõpradele pimekohtinguid peale suruda. Kui nad vajaks sinusuguse «eksperdi» abi, siis oleks nad seda juba ise küsinud.

5. Ma olen nii kade, et sa vallaline oled

Hm... Ei ole nad ühti. Kui nad oleksid kadedad, siis selle probleemi saaks väga kergesti lahendada. Tuleks vaid oma partnerist lahku minna ning nad oleksid samuti vallalised.

Inimesed, kes seda ütlevad, neil ei ole lihtsalt mitte midagi muud öelda. Mõni võib-olla isegi üritab sinu enesetunnet parandada, kuid olgem ausad, sellest pole erilist kasu. Tegelikult muudavad nad olukorra ainult hullemaks.

6. Kasuta seda aega iseenda arendamiseks

Kas see tähendab seda, et kui sa oled suhtes, siis sul pole aega iseendaga tööd teha ja ennast arendada? See on nüüd küll naljakas ja kurb samal ajal. Selles mõttes, et päris kurb on mõelda, et on olemas inimesi, kes peavad seda väidet tõeseks.

Me töötame iseenda kallal alati – pole vahet, kas me oleme vallalised või mitte.

7. Sinu standardid on liiga kõrged!

Oeh, sama hästi võiksid inimesele näkku sülitada. Mida see üldse tähendab? Kas see on diskreetsem viis öelda «Sa oled kole ja paks», «Tule maa peale ja piirdu oma liigaga»? On täiesti arusaadav, et kõik ei sobigi kõigiga, aga kui inimesel on teatud standardid, siis pole sinu asi neid halvustada.

8. Sa leiad kellegi, kui sa seda kõige vähem ootad

Tule taevas appi! Kõikidel on erinevad kogemused! Me võime rääkida oma isiklikest kogemustest, kuid see ei pea olema üldteatud tõde. Tavaliselt räägivad inimesed sellest, mis nendega juhtus, nagu see oleks absoluutne tõde ja teisiti ei saakski olla.