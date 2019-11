Endine Spice Girl tunnistab: ma eelistan lesbipornot

Mel B-l on eelmistes suhetest kolm tütart. Ta tunnistas, et tema endine kallim Christine Crokos on väga ilus ning sellele ei saa vastu vaielda. «Ma ei usu, et naistega deitimine erineb meestega deitimisest,» ütles lauljatar. «Mul on olnud viieaastane suhe naisega ja see oli väga intensiivne viis aastat, kuid see oli ka väga ilusad viis aastat. Me mõlemad eriti ei vaielnud, kuna me saime maailmast ühtmoodi aru. See oli väga huvitav, kui ma seda oma teiste suhetega võrdlen.»