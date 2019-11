Paljud astroloogiahuvilised pelgavad Merkuuri retrograadi. See ei tähenda küll maailma lõppu, kuid kuna Merkuuri näol on tegemist mõttetegevust ning kommunikatsiooni mõjutava planeediga, siis toob retrograad kaasa probleeme just nendes olulistes valdkondades. Hea uudis on see, et täna õhtul kell 21.12 saab retrograad lõpuks läbi. Loe edasi, et saada teada, kuidas erinevad tähemärgid end seetõttu tunnevad.