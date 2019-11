Imerohi: kõigi halbade harjumuste murdmiseks on sul tarvis just SEDA

Psühholoog Bill Sullivanil on aga meile head uudised. Kõigi halbade harjumuste murdmiseks on meil tarvis kõigest ühte salarelva - ühte õiget head harjumust.

Selleks peame kõigepealt mõistma, kuidas tekivad harjumusmustrid ajus, mis meie käitumist juhivad. Lühidalt öeldes oleme omaenda laisa aju ohvrid, sest aju paneb meid tegema otsuseid varasemate kogemuste põhjal. Meie aju loob algoritme vägagi tõhusalt, kuid ei hinda ümber ühtegi olemasolevat mustrit. Seetõttu ongi teine kord väga raske kedagi veenda vastupidises seisukohas isegi tõestusmaterjali olemasolul - varasema kogemuse põhine algoritm on lihtsalt nii korralikult juurduda jõudnud. Pealegi on meie aju väga tagajärgedes kinni: kui mingisugune otsus toob kaasa midagi head, siis seostamegi tänu ajule analoogseid olukordi edaspidi positiivsete sündmustega. Kui meie otsusel on kehvad tagajärjed, jääb see meie ajju ka edaspidiseks seotud just negatiivsete emotsioonidega. Halbade harjumuste murdmiseks tulebki oma aju üle kavaldada. Aga kuidas?