Uuring: selles vanuses naised saavad intelligentsemaid lapsi

Just kahekümnendate keskpaigas ja lõpus olevad naised saavad tavaliselt kõige rohkem survet tunda, mis puudutab lapsesaamist, kuna nende tutvusringkonnas järgneb üks rasedus teisele ning ega sõbrad ja perekondki vihjetega kitsid ole. Kui uskuda Journal of Biodemography and Social Biology's avaldatud uuringu tulemusi, siis ei ole ses vanuses paanikaks üldse veel mingit põhjust.

Uuring

Inglise teadlased (London School of Economics) uurisid 18 000 briti lapse andmeid just selle eesmärgiga, et leida seoseid, kas ja kuidas mõjutab see, mis vanuses ema sünnitab, lapse edasist arengut.

Tulemus: kolmekümnendates eluaastates esmasünnitajate lapsed on intelligentsemad kui kahekümnendates sünnitanud emade lapsed. Teadlased seletavad seda järgmiselt: emad, kes saavad oma esimese lapse, kui nad on kolmekümneaastased ja vanemad, on tavaliselt juba ellu astunud, see tähendab õpingud lõpetanud ja saavad suuremat sissetulekut ning viibivad igatepidi keset elu. Lisaks sellele on nad tavaliselt püsisuhtes ja nende rasedus on plaanitud. Taoliste eeldustega saavad nad lisaks kindlustunde pakkumisele ka paremini lapse arengusse investeerida ja tema huvialasid toetada, vahendab Freundin.

40ndates emad