Kylie Jenneri lapse isa kasutas võimalust ja muutis naise äraolekul tütre soengut

Samal ajal kui Kylie Jenner oli sõbrannadega puhkusel, veetis Stormi nädalavahetuse oma isaga. 28-aastane räppar postitas fotosid koos veedetud ajast ka Instagrami ja nendelt on näha, et tüdrukutirtsul õnnestus saada endale täpselt sama soeng nagu ta isal.

Travisel on olnud sama soeng juba terve igaviku, mistõttu ta tõenäoliselt lootis, et ka tema tütrele võiks sama soeng meeldida. Peab tunnistama, vaatepilt on tõesti nunnu. Vaata pilte ja lase kuuldavale üks «awww»!