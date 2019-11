7 üllatavalt kasulikku asja apelsinikoorest

Seedehäireid ja kõhuvalusid võivad põhjustada nii ebatervislik elumuutus, stress kui ka ülemäärane kohvitarbimine. Tavaliselt kimbutavad inimesi just kõrvetised. Apelsinikoortest tehtud tee võib neid vaevusi leevendada, kuna apelsinikoor on aluseline ja hoiab happetoodangut kontrolli all.