Juba sel pühapäeval on 1.detsember, päev, mil saab lõpuks hakata advendikalendrit tühjendama! Kas sina juba tead, millist kalendrit päkapikult sussi sisse ootad? Kui ei, siis meie toimetus ulatab otsuse langetamisel abikäe.

1. Advendikalender «English Tea Shop», hind ~13 eurot

Iga akna tagant leiab tõeline teegurmaan erineva maitsega tee.

Keskmine hinne: 4,1/5

FOTO: Kaubamaja

FOTO: Erakogu

«Minu lemmik! Talvine aeg on ideaalne aeg erinevate teede degusteerimiseks. Pakikesed on nii üliarmsad, nii et nüüd tahaks koguaeg teed juua. Ma isegi ei raatsi seda advendiajaks jätta, ikka päevas tuleb vähemalt kaks teed järele proovida.»

Punktid: 4,5/5

«Tore advendikalender neile, kes on (väga) suured teesõbrad. Kuna isiklikult eelistan teele kohvi, siis suurt ootusärevust antud kalender minus ei tekitaks. Välimuse ja ülesehituse kohta ühtegi halba sõna öelda pole, lihtsalt mina pole sihtgrupp.»

Punktid: 4/5

«Meeliülendavalt kirju valik ulatub vürtsikatest ja eksootilistest maitsetest kuni kõige leebemate valge tee segudeni. Teesõbra jaoks on oluliseks plussiks, et tegu on orgaanilise teega. Ühest mikroannusest päevas jääb fanaatikule muidugi väheseks, ent samas on järjekordne uus maitse ootamist väärt! Väike «riiulisüsteem» karbisisemuses laseb seda tulevikus väiksemate asjade hoidmiseks kasutada, et mingiski vormis jõulupakendeid taaskasutada.»

Punktid: 4,5/5

«Pakend on väga äge ja värviline, ei ole piirdutud klassikaliste jõuluvärvidega. Sama kirju kui kalender ise on ka teevalik. Maitseid on kalendris tõesti seinast seina. Ja kui mõni maitse ei tundu endale meeldiv, saab kalendrisaadusi pere või sõpradega jagada. Tühja kalendri ning väikesed pappkarbid seal sees saab kindlasti ära kasutada mõni usin käsitöömeister, sest näiteks pärlite või nööpide hoidmiseks oleks see suurus küll ideaalne.»

Punktid: 3,5/5

2. Advendikalender «Simply Chocolate», hind ~30 eurot

Nutikas jõulukalender, mis esitab küsimuse: miks peaks kalendris olema vaid 24 šokolaadi, kui sama hästi võiks olla neid 30?

Keskmine hinne: 1,9/5

FOTO: Kaubamaja

«Ei saa üldse selle kalendri kontseptsioonist aru. Tõesti, jah, miks siis neid 30 peab olema? Šokolaad tundub olevat mõeldud paaridele, kuid selle kuju on imelik - kui pooleks hammustada, saab üks alati vähem šokolaadi... Miks nii?»

Punktid: 2/5

«Pakend on kena ja minul poleks selle vastu midagi, kui mõni päev rohkem šokolaadi saaks. Samas seda konkreetset šokolaadi ei tahaks isegi ühte tükikest – maitse on üpris kehv ja järelmaitse veel kehvem.»

Punktid: 1,5/5

«Selle kalendri väiksemad versioonid jäid poes omalegi silma ja tekitasid huvi proovida. Olen suur magusasõber ja suures plaanis ei pidanud pettuma – vaid valge šokolaadi maitse ei olnud kõige parem, teistega maiustaks ehk teinekordki.»

Punktid: 3/5

«Kuna raamatut ei ole paslik selle kaane järgi hinnata, ei tohiks ka jõulukalendrit minu meelest uisapäisa valida. Kalendris oleva šokolaadi maitsenüansid minu maitsemeelega ühist keelt ei leidnud.»

Punktid: 1/5

«Idee tundub väljast hea: saad lisašokolaadid hoida näiteks päevaks, kui töölt tulles väikest tujutõstjat vaja on. Kalendris olev šokolaad polnud otseselt halb, lemmikuks osutus minu hingetooni tume šokolaad. Teistes leidus veidi imelikke tükikesi, mis hammaste vahele jäid. Kahju, et valikuid rohkem ei olnud, selline vorm tundub kui äge võimalus endale uueks aastaks uusi lemmikuid leida. Aga lõppkokkuvõttes oli see siiski tavaline šokolaad.»

Punktid: 2/5

3. Lancome advendikalender, hind ~200 eurot

Tõeliselt luksuslik kalender ilugurmaanidele. Kalendris on kuupäevadega karbikesed, kust leiab erinevaid Lancome'i ilutooteid.

Keskmine hinne: 4,2/5

FOTO: Kaubamaja

«Appi, tõeline iluorgasm! Nagu kosmeetikat sisaldavate kalendrite puhul tavaks, on vää-ääga raske end tagasi hoida ja mitte kõike korraga avada. Me toimetuses muidugi avasimegi kõik korraga, aga ma ei kujutagi ette, kuidas ma kodus suudaksin end tagasi hoida. Tooted on kõik, mida omal nahal proovisin, luksuslikud, niisutavad, toitvad ja healõhnalised. Plussina on need kõik nii väikesed, et sobivad ideaalselt käekotti, kui ei taha tervet kosmeetikaladu korraga kaasas kanda. Kaunitest pakenditest jäid hiljem aga alles... hunnik paberiprügi. Pakendid saime küll kõrvale panna lootuses neid hiljem kinkepakkidena taaskasutada, aga kõik see pakkepaber...»

Punktid: 4/5

«Väga ilus advendikalender, aga mida muud nii kallihinnaliselt eksemplarilt oodata võikski. Kuna Lancome on keskmisest kallim ilubränd, siis on antud advendikalender ideaalne võimalus erinevaid tooteid proovida ja leida üles need lemmikud, mida hiljem juba täissuuruses soetada. Iseasi on muidugi see, kas nii väikeste potsikutega saab ikka igast tootest piisavalt selge pildi.»

Punktid: 4,5/5

Lancome on küll teada-tuntud kvaliteetbränd, kuid pea 200 eurot 24 minitoote (mõne erandiga) eest on minu hinnangul küll liiga palju. Nagu eelpool mainitud, on see ehk tore, kui tarvis ilukraami kuhugi kaasa võtta, kuid üldkokkuvõttes jäi nagu väheks. Tooted, mida proovida sain, olid aga hästi lõhnavad ja toimivad.

Punktid: 3/5

«Fantastiline sisu nii hooldusest, lõhnadest kui dekoratiivkosmeetikast. Kallivõitu ta ju on, aga avastamisrõõmu on ka palju!»

Punktid: 4,5/5

«Kalender avaldas muljet, seda nii oma sisu kui disaini poolest. Igaüks leiab kindlasti miskit, mis silmad särama lööb.»

Punktid: 5/5

«Kalendri avamisest jääv pakendi kogus on tõesti päris muljetavaldav, aga väiksemate lastega saab ehk midagi nende kunstiprojektides kasutusele võtta. Tooted, mida mina proovisin, tekitasid nahal mõnusa tunde ning lõhnasid hästi. Silmaga nähtavalt nooremaks ei jäänud, aga kui detsembri alguses kasutama hakata, siis ehk jõuluvanale loed luuletust juba vähemate kortsudega? Kvaliteet super, aga hind on siiski natuke krõbe.»

Punktid: 4/5

4. Kiehl's advendikalender, hind ~80 eurot

Keskmine hinne: 4/5

FOTO: Kaubamaja

«Erinevalt Lancome'i advendikalendrist olid Kiehl'si asjad pakitud kuidagi ebamugavamalt. Klassikaliselt küll akende taga, aga neid potsikuid oli sealt plastikust ebamugav kätte saada. Tooted ise mõnusad, vaheldusrikkad ja jällegi piisavalt väikesed, et mahuksid kenasti käekotti. Selle pakendamisviisi suureks plussiks on aga see, et prügi tekkis palju vähem!»

Punktid: 4/5

«Minu jaoks oli veidi ebaloogiline see, et kui enamjaolt olid akende taga kõikidele sobivad tooted, siis kahel tootel oli eraldi välja toodud, et need on suunatud meestele. Pigem olgu üdini sooneutraalne või tehku meestele eraldi kalender, sest miks ma peaks mõni päev oma toote üldse kellelegi teisele loovutama? Kalender väliselt muidu kena ja jõuluteemaline, kuid tooted ise ei ole eriti sellise pakendiga, mis kutsuks kasutama – tahaks rohkem värve!»

Punktid: 3,5/5

«Kuna olen erinevate nahahooldustoodete fänn, lõi Kiehl'si kalender minu silmad särama ning eriti meeldiv oli avokaadoga silmakreem, mida väikesele potsikule vaatamata pikemaks ajaks jätkub. Kaks sisse pikitud meestetoodet panid samuti veidi kukalt kratsima - selline tunne, et viimasel hetkel taheti kalendri sihtgruppi laiendada.»

Punktid: 4/5

«Minul pole mingit probleemi kasutada ka meestele suunatud tooteid, kuigi ise naine - nahk on mõlemal sool ju suhteliselt sama. Väga meeldis Kiehl'si kalendri puhul toodete variatiivsus. Väga sobiv kogus, et midagi proovida, mõnele lennureisile kaasa võtta või käekotti pista. Pakendid olid toredad ja mugavad, ei eeldagi, et iga jõuluteemaline asi peaks tingimata jõulutoonides olema. Väga meeldis ka see, et iga akna siseküljele olid kirjutatud juhised toote kasutamiseks.»

Punktid: 4,5/5

5. Limakalender, hind ~16 eurot

Keskmine hinne: 4/5

FOTO: Kaubamaja

Kaheksa-aastane limasõber tunnistas kalendri väga lahedaks. Eriti meeldis, et on kahte erinevat tüüpi lima (plastiliinilaadne ja «märg» lima), samuti ei leia kalendrist kaht identset purgikest. Muide! Boonusena sai limakalendri värskest testijast kooli kõige popim tegelane, sest kõik tahtsid selle imeloomast advendikalendriga tutvuda.

Punktid 4/5. Punkt läheb kaotsi, kuna seal tõesti ongi vaid lima, äkki oleks olnud vahva, kui ühe akna taga ka mõned sädelused vms, mida limale lisada, et seda põnevamaks teha.

«Kuna varasem kokkupuude tehis-limaga selle igasugustes vormides puudub, siis jälgisin noort limasõpra suure huviga - mis tundeid selline obskuurne kalender tekitab? Positiivseid. Vägagi. Lahkelt lubati ka minul natuke erinevate limadega mängida ning ütleme nii, et tegelikult oli ka täiskasvanuna väga lõbus. Lima lõhnas natuke keemiliselt, kuid see on vist oodatav, kontsistents jäi ainult veidi käte külge. Nii et ka täiskasvanu mulje on positiivne ning olen aus - tekitas elevust küll! Saan nüüd lima fenomenist natuke rohkem aru.»