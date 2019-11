«Pilvede all» täna õhtul: kas haletseda või hukka mõista?

Urmase kannatustel ei paista olevat otsa ega äärt, sest viimases hädas panebki õnnetu mees maja müüki, kuid seisab siis küsimuse ees, kuhu end sisse seada. Kuna kõigi kirjanikuhärra hädade taga on tema enda meelest Sirje, siis maandubki Urmas oma asjadega naise hoovis. Loomulikult ei arva Sirje, et peaks kuidagi Urmast aitama, kuid sündmused võtavad kõigest hoolimata ootamatu pöörde.

Ainsana paistab Urmasele siiralt kaasa elavat Inna, kel on õnnetust mehest südamest kahju. Paraku on Inna oma kaastundes üksi, sest ka muidu nii lepliku loomuga Albert on Urmase teemal selgelt hoopis Sirjega sama meelt. Inna aga leiab siiralt, et Urmas väärib mõistmist ning sõprade abi. Iseasi, kas tal Haapsalus üldse enam sõpru ongi. Albert ei taha Urmase aitamisest midagi kuulda, Sirje samuti ning Inna jääb oma kaastunde ja haletsusega üksi, nähes Urmase ebaõnnestumiste taga lihtsalt saamatust.