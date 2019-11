5 ebatervislikku vahepala, mida vältida, kui sa oled dieedil

IOL rääkis tervisespets Maria Ascencaoga, et teada saada, millised on kõige ebatervislikumad snäkid, mille järele inimesed pahatihti siiski käe sirutavad. Neid tasuks siiski vältida, eriti kui sa järgid parajagu dieeti.

Kõrge suhkrusisaldusega müslibatoonid

Need on populaarsed vahepalad, kuid üldiselt täis suhkrut ja küllastunud rasvu. Lahenduseks on teha endale ise tervislikum versioon, kus on helbeid, pähkleid, seemneid, tumeda šokolaadi tükke ja kuivatatud puuvilja.

Saiakesed ja koogid

Eriti need, mis on täis rafineeritud suhkrut, jahu ja rasvu. Need on mittetervislikud mitmel tasandil.

Töödeldud liha

Neid peaks vältima, kuna seal leidub palju soola ning ebatervislikke rasvu, mis aitavad kaasa arterite jäigastumisele ning panevad su areneva südamehaiguse või diabeedi riski.

Kartulikrõpsud

Populaarseid, kuid jällegi – soola täis. Neis on palju rasva ja pole erilist toiteväärtust. Proovi selle asemel maguskartuli- või lehtkapsakrõpse.

Puuviljajogurt

See on täis suhkrut ja kunstlikke magustajaid. Hea alternatiiv on Kreeka jogurt, millesse lisatud värsket puuvilja.