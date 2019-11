Kertu Jukkum sattus džunglitualetis silmitsi hiigelmõõtu neljajalgsega

Katkend Kertu Jukkumi raamatust «Unistuste seiklus Ladina-Ameerikas»

FOTO: Postimees Kirjastus

See on üks jõe ääres asuv savisein, kuhu hommikul vara sajad eri tooni rohelised papagoid tulevad savi nokkima. Savi on abiks lindude seedimisele. Papagoid lendavad igal hommikul kohale kuni neljakümne kilomeetri raadiusest. Kujutage nüüd ette, et inimesed sunnivad sellesama linnu meeter korda meeter puuri, eluaegsesse vangistusse. Pealegi on papagoid need, kes valivad endale partneri kogu eluks. Seega, kui üks vangistusse püüda, sureb mahajäänud partner igatsusest ära.

Võtan oma südameasjaks viia Eestisse sõnum: eksootilised linnud ja loomad jäägu vabadusse. Kes lemmiklooma soovib, siis kodustatud loomaliigi esindajateks on kass ja koer ning neid saab varjupaigast või minu käest. Eksootilisi loomi ja linde jälgigem nende loomulikus elu- keskkonnas. Kogemus on tõepoolest maagiline ja vapustav.

Sügaval džunglis asuv Yasuni rahvuspark on bioloogiliselt kõige mitmekesisem koht kogu planeedil. See on koduks sellistele isen- ditele nagu jaaguarid, hiiglaslikud sipelgasööjad, konnad, anakon- dad, linnud, liblikad ja paljud teised. Kokku on pargis enam kui 200 erineva loomaliigi esindajaid. Pargis on rohkem kahepaiksete liike kui Ameerika Ühendriikides ja Kanadas kokku. Sellist kontsentreeritud mitmekesisust ei leidu kusagil mujal ja meie osaleme otsekui loodusfilmis.

Džunglis matkamiseks on Hectori sõnul vaid kaks reeglit: kogu aeg tuleb vait olla ja ei tohi puudest haarata, sest nii võib mõnest mürkmaost kinni krabada. Matkame pargis poolteist tundi, et jõuda vaateplatvormile, mis püsti pandud savise pinna pärast. Linnud ja loomad tulevad sellele mineraalirikast vett jooma. Mitmed loomad, näiteks väljasuremisohus metskass otselot, kogunevad siia jahti pidama, sest teavad, et kõik on kohal ja kõhutäis kindlustatud.

Istun ootusärevalt maha, et vaimustavast looduse vaatemängust osa saada. David «nokib» samal ajal silmanähtavalt, kuni viimaks unne suigub. Ta ei ole kaugeltki mitte ainus – paarikümnest vaatlejast umbes pooled magavad! Hetkeks on magav loodusvaatlejate kamp päeva kõige uskumatum vaatepilt. Nad isegi ei märka, et värviline meetrine papagoi puna-aara on oksal ootel, et me silme all vett juua. Ja siis teinegi, kolmas – kuni viimaks on kümmekond suurt ja vapustavalt kaunist papagoid meile fantastilist silmailu pakkumas.

Nagu sellest oleks veel vähe, lendab samasse sadu väiksemaid rohekaid koobalttiib-viirpapagoisid, kuldpõsk-selvapapagoisid ja teisigi. Näpistan end aeg-ajalt, et vaatepildi tõelisuses veenduda. Ka David on nüüd ärkvel ja vaimustub iga hetkega aina enam. Vaatleme, kuni lindude söömaaeg läbi saab ja võime südamerahuga lahkuda.