5 suurepärast nippi lendlevate juuste vastu

Pidevalt elektrit täis juuksed on märk sellest, et on aeg alustada seespidise hooldusega, kirjutab Freundin. Kui sa jood piisavalt vett ning nahk ja juuksed on vedelikuga korralikult hästi varustatud, ennetad sellega juba ühte peamist juuste lendlemise põhjust, nimelt liiga kuiva juuksestruktuuri.