Kuidas viie minutiga tööstressist lahti saada?

Miski ei lohuta paremini kui rääkimine pärast tööpäeva lõppu elukaaslasele või mõnele heale sõbrale oma (üleelatud) tööpäevast — ja sealjuures täpse kirjeldusega, kui kurnav see oli. Sest lihtne küsimus «Kuidas su päev oli?» lausa karjub selle järele, et saaks detailselt oma nördimuse välja valada, mis jama su kolleegid kokku keerasid, kui ebasõbralikud olid kliendid ja kui ebaõiglaselt käitus ülemus.

Stressivastane meetod: kolm head asja

Oma kolmenädalases uuringus analüüsisid teadlased inimesi, kes sageli kannatavad oma elukutse tõttu: ühe ambulatooriumi üldõed ja teised sealsed töötajaid. Selle uuringu raames pidid osalised iga päev pärast tööd 5-10 minutit kirjutama üles kõik positiivse, mida nad kogesid päeva jooksul. Sealhulgas olid ka vastused nagu rõõm, et oli reede, või teatud olukorrad tööl, mil need inimesed tegutsesid kas eriti hästi või olid enda üle uhked. Kolm nädalat hiljem hakkasid ilmnema positiivsed toimed: enda sõnul oli üldõdede stressitase selle meetodi rakendamise järel oluliselt madalam kui enne testi. Lisaks andsid testis osalenud teada, et neil oli nüüd kergem oma mõtetes tööpäevast lahti lasta.