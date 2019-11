Kristallid ja mediteerimine: 2020. aasta kõige kuumemad holistilised trendid

See tähendab, et me vaatleme tervist kui tervikut – alates füüsilisest tervisest lõpetades dieedi, stressitaseme ja meeleseisundiga. Niisiis, millised on järgmise aasta trendid holistilises maailmas? Metro palus spetsialist Claire Tayloril jagada sisevaadet, mis selles maailmas toimumas.

Kristallidega ravimine

Kuulsused nagu Katy Perry, Adele, Victoria Beckham ja Miranda Kerr on enda jaoks avastanud kristallide võluväe. See asi on nii popiks muutunud, et otsisõna crystal healing on Google’i statistikas 263 protsenti tõusnud. Tõenäoliselt kasvab kristallide populaarsus uuel aastal veelgi ning võime näha, kuidas nende kasutamist hakatakse rohkem koordineerima kuutsükliga sobivaks.

Akupunktuurmatid

Otsisõna acupressure mat on kasvanud 294 protsenti ainuüksi eelmisel aastal. Tegemist on mattidega, mille väikesed «orad» stimuleerivad erinevaid punkte sinu kehal, nõnda sind sügavalt lõõgastades.

Mediteerimine

Hingamisäpid, mindfulness – tegemist on ääretult popiks saanud asjasdega. Pole ka ime – me elame nii kiires maailmas, et igatseme tasakaalu ning tahame õppida hetkes elama.