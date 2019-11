Valmistume pühadeks: kuidas tervitada aastat 2020, et majja õnne meelitada

Ettevalmistused uueks aastaks algavad juba praegu. Sa pead otsustama, kellega ja kuidas sa aastavahetuse veedad, mida paned lauale ning kuidas kaunistada maja, nii et see ka õnne tooks. Dailyhoro.ru eksperdid annavad nõu: kuulata tasub astrolooge, siis tõmbad ligi edu ja küllust.

Kuidas elamist kaunistada?

Valge metallirott armastab kõike, mis on elegantne ja miniatuurne, mis tähendab, et põhiline on värvikirevad helmed. Värvid, millele rõhku panna, on hõbedane, valge, pärlmutter. Lisa helmestele ja kuulidele okaspuude oksi (kas kunst või päris) – kaunista sissepääs pärjaga. Tähelepanu tasub pöörata ka kellukestele, kuna nende helisemine köidab valge roti tähelepanu.

Maja võid kaunistada ka elegantsete lumehelvestega. Sa võid kinnitada neid seintele ja akendele, või luua lae alla maagilise lumesaju. Ning rotiaasta lävel tasub närilistekujulisi ehteid riputada nii kuusepuule kui ka mujale kaunistuseks.

Ära unusta ka küünlaid – seda eriti siis, kui sul pole eraldi kaminat – kuna rott armastab soojust ja hubasust.

Kodu kaunistamiseks ei pea sa palju raha kulutama ning ostma kalleid asju või kangaid. Valge metallirott hindab eelkõige hubasust ja funktsionaalsust, mis tähendab, et sa võid julgelt ehtida isevalmistatud või improviseeritud materjalidega.

Kuidas kuuske ehtida?

Kõige tähtsam on muidugi kuusepuu. Ehi see maitsekate sätendavate dekoratiivkuulidega, kuid ära koorma kuuske liigse karraga üle. Säravad hõbedased või metalsed kuulid, kaalutud lumehelbed, miniatuursed tiivakesed – kõik see näeb kuusel kaunis välja.