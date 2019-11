Spetsialistid räägivad: Eesti mehed käivad kliinikus julgelt kõike korrigeerimas, kõhurasvast munanditeni

«Mehed on oma välimuse suhtes üha kriitilisemad ning ka altimad sellest kõnelema ja midagi ette võtma. Christinas Clinicus on meespatsientide osakaal viimaste aastatega hüppeliselt suurenenud – iga päev on mitu meest meil kas konsultatsioonis või operatsioonil,» ütleb Papeckys.

Üks operatsioon, mitu erinevat lahendust

Enamik esteetilise kirurgia operatsioone sobivad nii naistele kui meestele, kuid kuna naistel ja meestel on mitmeid erinevusi (näiteks naha paksus, rasva talletamise viis jms), on erinevad ka operatsioonitehnikad. Näiteks ninaoperatsiooni eesmärk on nina kuju ja funktsiooni parandamine sõltumata soost.

Samas erineb tugeva, kuid rafineeritud meheliku nina saavutamiseks tehtav operatsioon suuresti kauni ja tasakaalustatud naiseliku nina vormimisest. Seega võib öelda, et edukas meestele suunatud esteetiline kirurgia keskendub mehelike proportsioonide loomisele või säilitamisele ning kindlasti peaksid mehed usaldama end kirurgi või spetsialisti kätte, kellel on suuri kogemusi meestele tehtavate operatsioonide ja/või muude protseduuridega.

Mida mehed tahavad?

On täiesti arusaadav, et ka mehed tahavad head välja näha. Nad on mõistnud, et operatsioonitehnikad on väga palju edasi arenenud ning tulemused jäävad ülimalt loomulikud. Tänapäevakultuuri muutuste tuules näeb ideaalne mees üha rohkem välja nagu superkangelane mõnest filmist.

Populaarsed protseduurid meeste seas on rindade vähendamine e günekomastia, rasvaimu, kõhuplastikad, nina- ja silmalaugude plastikad ning intiimplastikad. Väga sageli soovitakse ka täitesüste, mis õigeid tehnikaid kasutades annavad kena maskuliinse näokuju, ning botuliintoksiini süste, mis vähendavad sügavaid miimikakortse ning aitavad liighigistamise vastu.

Rindade vähendamine meestel – populaarseim operatsioon meeste seas

«Kui umbes pooled naised mõtlevad rindade suurendamise peale, siis võib samas väita, et umbkaudu pooled mehed mõtlevad rinnavähendamisele,» nendib kliiniku juhataja Brit-Carmen. Kui varem esines meeste rinnanäärmete suurenemist harvem ja tihtipeale oli see seotud nt valede toidulisandite tarbimisega, siis viimasel ajal juhtub seda üha sagedamini. Täiesti tavalised, muidu saledad mehed tulevad vastuvõtule probleemiga, et nende rinnanäärme paksus on lausa mitu sentimeetrit. See aga ei kuulu meheliku keha juurde.

Rinnavähendusoperatsiooni tulemused on fantastiliselt head, mistõttu on mehed selle protseduuriga väga rahul. Muidugi tuleb arvestada, et rindade vähendamise puhul ei saa üle ega ümber armidest. Reeglina on rindade vähendamise puhul armid väiksed, kuid suuremate nahaülejääkide eemaldamisega kaasnevad ka suuremad armid. Tavaliselt mehi see aga ei morjenda – kes katab armid aasta pärast mõne toreda tätoveeringuga, kellel varjab armi karvkate. Ammu ju on käibel väljend «armid kaunistavad meest».

Rasvaimu kõhupiirkonnast e «halva rasva» eemaldamine