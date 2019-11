Uuring: juust võib tekitada samasugust sõltuvust nagu uimastid

«Juust teeb paksuks ja sõltuvaks,» väidab dr Neal Barnard, meditsiiniprofessor George Washingtoni ülikooli meditsiinikoolist. Asi pole aga tema sõnul sugugi üksnes juustu suurepärases maitses, vaid ka kindlates piimaproteiinides, mis toimivad meie kehale sarnaselt nõrga opiaadiga. Sellest ka toiduaine kõrge sõltuvuspotentsiaal, mida ekspert võrdleb koguni heroiiniga.

Aga kui veel detailsemalt rääkida, siis sisaldab juust proteiini nimega kaseiin. Seedimise ajal maos moodustub aine nimega kasomorfiin ja just see stimuleerib teatud retseptoreid aju preemiakeskuses, mis tekitavad umbes samasuguseid heaolutundeid nagu uimasteid pruukides. Seda kinnitab ka Michigani ülikooli uuring aastast 2017. Toime pole juhuslik: loomariigis aitab kasomorfiin vastsündinuid rahustada ja sidet emaga tugevdada. Dr Barnardi sõnul sisaldab Cheddar kõige suuremat proteiinikontsentratsiooni ja sellega on tal juustumaailmas ka suurim sõltuvusfaktor.

«Juust teeb paksuks»

Samuti ei soovita doktor juustu neile, kes tahavad kaalust alla võtta. Dr Barnard ütleb, et see sisaldab rohkem kaloreid kui limonaad ja rohkem soola kui kartulikrõpsud. Sealjuures on paljud kalorid pärit loomsetest rasvadest ja need salvestatakse kiiresti keha rasvavarudes. Lisaks aeglustub ainevahetus ja on seega otseselt seotud ülekaaluga.