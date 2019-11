Jahmatav küsitlus: targad naised naudivad seksi vähem

Saksamaa elustiililehekülg korraldas uuringu, milles teatas 62 protsenti kõrgharitud naistest, et neil on orgasmi saavutamisega raskusi. Võrdluseks – 34 protsenti naistest, kel polnud kõrghariduskraadi, vastasid sama.

Väidetavalt selgitatakse kahtlast tulemust sellega, et kui naine on kõrgharitud, siis on tal juba ka tõenäolisemalt suurema vastutusastmega amet. See viib aga omakorda suurema stressitasemeni, mis pidavat andma tunda seega magamistoas.

The Frisky, kes küsitlust vahendab, märgib õigustatult, et stressi tekitab ka töö, mis on vähetasustatud ja ebameeldiv (nagu võib juhtuda naistel, kes pole kõrgharitud). Seega ei tasuks seda küsitlust küll kuidagi tõsiselt võtta, samas on aga alati hea korraks oma sekselule mõelda – oled sa rahul? Kas äkki peaks just täna õhtul endale mõned naudingud lubama? Kas või selleks, et stressi maandada.