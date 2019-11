Ettevaatust: 7 tüüpi tüli, mis tähendavad suhte lõppu

Huffpost kogus kokku abielunõustajate kogemustel põhinevad tähelepanekud tülide kohta, mis on lahkumineku eelvaatuseks.

1. «Me oleks nagu korterinaabrid»-tüli

See tüli koidab, kui seksi on väheks jäänud. Muidugi mõjutavad seda ka libiido ning igapäevased kohustused, kuid kui seksipuudus on saanud juba uueks suhtenormiks, ei ole ka see tüli kaugel. Kui selles küsimuses ühtmeelt ei leita, ei ole lahkuminek kaugel.

2. «Me poleks pidanud suhet alustamagi»-tüli

Üldjuhul toetuvad suhtes olijad ikkagi positiivsetele mälestustele. Selle argumendi esitamine tähendab aga, et esiplaanil on kõik negatiivne, mis omakorda tähendab, et üks või mõlemad on hakanud teisest emotsionaalselt distantseeruma.

3. «Mul on kahju, et sa nii tunned»-tüli

Vabanduse sõnastusel on tülide lahenemisel tähtis roll ja kui need viitavad sellele, et partneri tunnetel on midagi viga, tähendab see, et need tunded ei lähe enam korda. Keegi ei kannata kaua välja inimest, kes nende tunnetest ei hooli.

4. «Sa teed alati nii»- või «Sa ei tee kunagi seda»-tüli

Üldistavad etteheited puhuvad tüli kergesti proportsioonist välja, sest muudab mõlemad osapooled väga emotsionaalseks. Samuti jätab see mulje, et partneri iga sõna ja tegu on pidevalt arvelaual.

5. «Miks sa alati minema kõnnid»-tüli

See viitab sellele, et üks partneritest blokeerib teise tundeid ja eelistab avatud suhtlemise asemel olukorrast emotsionaalselt eemalduda ja minema kõndida. Mõnikord on see vajalik oma emotsioonide kontrolli alla saamiseks, kuid seejärel peaks partner olema valmis tüli lahendama. Kui ei, siis ei soovi ta selle suhte päästmisega enam tegeleda.

6. «Mina teen rohkem majapidamistöid kui sina»-tüli

Kui partner ei soovi jagada majapidamistööde vastutust, siis annab see mõista, et ta pole nõus võrdselt pingutama ning jätabki kõik teise kaela. See tekitab tunde, et partner ei väärtusta oma kaaslast.

7. «Ma ei taha enam tülitseda»-tüli