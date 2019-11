Unusta ära oma nahatüüp! Dermatoloogid selgitavad, miks sel pole üldse tähtsust

«See frustreerib mind,» teatab dermatoloogia kliiniline professor Mona Gohara, kes töötab Yale’i meditsiinikoolis. «Inimesed visatakse neisse kastidesse ja see lihtsalt pole loogiline.» Nimelt ei sobi me keegi täiuslikult ühte kindlasse epidermise klassifikatsiooni.

«Inimestele meeldivad kategooriad, kuid tegelikkuses on kõigil kombineeritud nahk: keegi pole lihtsalt rasvane või kuiv, ja sul on kortsud teatud näo osades ja mitte teistes,» ütleb ka dermatoloog Amy Wechsler väljaandele Allure.

Lisaks kõigele sellele ei võta kategooriad arvesse seda, mida oleme õppinud selle kohta, kuidas me nahk töötab. «Meie naha bioloogia on nüansirikkam kui oleksime osanud iial arvata,» ütleb Gohara. Me oleme õppimas, et igaühe nahk on unikaalne nagu tema sõrmejälg, alates bakteritest kes nahal elavad, lõpetades epigeneetikaga, kuidas me nahk välja näeb. Nooremana on meie nahk happelisem, vanemana aga mõjutavad mitmed tegurid naha pH-taset – nahahooldus, meik, higi.

Kui su nahk on oliivikarva või tumedam, siis on sul suurem kalduvus hüperpigmentatsioonile, seega on mõttekas nahahooldusesse lisada rahustavaid ja brightening märgistust kandvaid tooteid. Kui sa aga tead, et su nahk on õhemat tüüpi, siis keskendu niisutamisele ja tundlikkusele.

Dermatoloogid märgivad, et selmet jagada nahka kuivaks ja rasvaseks, oleks targem eristada nahatüüpe hoopis selle järgi, mis sorti bakterid seal elavad. Ning sa saad ka ise mõjutada seda, kes su nahal elavad. Alustuseks maga rohkem. Vaheta karmid koorijad õrnemate vastu. Kasuta kreemjaid puhastusvahendeid, mis niisutavad. Söö rohkem Kreeka jogurtit ja joo keefiri, taldrikule kuhja rohelisi lehti. Mediteeri 10 minutit päevas. Ning kui tsükli jooksul samuti su nahk muutub, siis vaheta tooteid vastavalt sellele.