3 asja, mida su pilk sinu kohta teistele reedab

See omadus on teadlaste sõnul seotud sinu silmavärviga - mida heledamad silmad, seda võistlushimulisemaks sind peetakse. Seos olevat pärit juba meie kaugete esivanemate ajast: nimelt eelistati soo jätkamiseks heledasilmseid partnereid. Heledad silmad andsid seega teiste ees eelise ning nii-öelda võidu.

Heledus on vist võtmesõna, sest seegi on seotud sinu silmade värviga. Täpsemalt silmavalgega: mida heledamad on sinu silmavalged, seda tervemana paistad. Terve inimene on aga jällegi eelistatum partner.