Parim abivahend kiusamise vastu on laps, kes saab olla tema ise

Enesekindluse saavutamiseks vajab laps seda, et täiskasvanud õpetaksid talle teadlikult igapäevaeluga seotud suhtlemisoskusi. Seda peaks vanem tegema nii, et esmalt räägib ta lapsele, mida laps peaks tegema, seejärel näitab ise selle oskuse ette ja siis palub omakorda lapsel sõnastada, mida laps vanema jutust kuulis ja mida nägi teda tegemas. Seejärel peaks laps proovima uut oskust ise ja pärast seda peab vanem ütlema lapsele, kuidas ta olukorraga hakkama sai ning kiitma teda hästi või uutmoodi sooritatud käitumise eest. Lühidalt öeldes on uute oskuste omandamisel väga oluline neist rääkida, neid lapsele ette näidata, lasta lapsel endal käitumist harjutada ja teda seejärel kindlasti pingutuse eest tunnustada. Sellisel moel saab õpetada ja õppida näiteks oma paha tujuga hakkama saamist, hädas oleva kaaslase aitamist või sõpradega tülide lahendamist. Ka eneseregulatsioonioskuste arendamisel on sellisest õpetusest palju kasu. Lapse oskus püüelda oma eesmärkide poole, keskenduda ülesannetele, kohaneda muutuvate olukordadega ja kontrollida oma impulsiivsust arenevad just siis, kui last ümbritsevad täiskasvanud teda teadlikult juhendavad.

Lapse sotsiaalsete oskuste oluline osa on oskus tajuda, kuidas teised inimesed teda mõjutavad ja kuidas tema omakorda mõjutab end ümbritsevaid inimesi. Vajalik on võimalus süvendada teadmisi iseendast ja oma reaktsioonidest. Lapsed saavad sõprussuhete loomise selgeks siis, kui nad saavad harjutada eakaaslastega koos olemist ja õppida heaks kaaslaseks olemist täiskasvanu juhendamisel. Eriti olulised on oskused sõpra hoida, suhtuda temasse austavalt ja hoolivalt, astuda julgelt sõbra ja enda eest välja ning olla salliv ka siis kui kaaslane on eriarvamusel. Empaatilised ja teineteist hoidvad suhted aitavad last läbi terve elu tulla toime stressirohkete olukordadega, need suhted toetavad eneseregulatsiooni oskusi ja aitavad vältida sotsiaalset isolatsiooni, mis on seotud mitmete vaimse tervise probleemidega.

Empaatia arendamiseks on hea rääkida lapsele ja arutada koos lapsega lugusid, milles laps ja täiskasvanu saavad võrdselt oma arvamust avaldada. Lugudeks sobivad nii juhtumised päriselust, muinasjutud, lood raamatutest kui ka filmid ja multifilmid. Loo rääkimisel ja arutelus on hea kasutada teadlikult valitud küsimusi, mis puudutavad lugu ennast või tema tegelasi. Kasulik on arutada, mis võis juhtuda enne ja mis võiks saada pärast, kuidas erinevad tegelased võivad ennast tunda, millest nad võivad puudust tunda, mis pani neid sellisel moel käituma, millised nende vajadused võivad olla rahuldamata või mida nad oma elus oluliseks peavad. Lugusid oleks kasulik ka läbi mängida, teha seda erinevates rollides ja mõeldes lugudele erinevaid lõppusid.

Kindlasti tuleb pöörata lapse tähelepanu tunnete teemale. Oma emotsioonide mõistmise ja negatiivsete emotsioonide reguleerimise oskus annab lapsele suurema tunnetega seotud sõnavara ja võime mõista paremini oma kaaslaste tundeid. Selleks on vajalik, et lapse ümber olevad täiskasvanud peegeldaksid tema tundeid, öeldes näiteks «Ma näen, et sa oled pahane selle pärast, mida ma sulle ütlesin», «Mulle tundub, et sa oled väga pettunud, et sul see joonistus välja ei tulnud”, «Sa vist oled kurb ja igatsed oma sõpra», «Sul võib olla natuke hirmus minna seda ülesannet täitma». Lapsega koos on vaja rääkida erinevatest võimalustest ja ka sellest, mida teha siis, kui on raske või paha olla. Mõned lapsed tahavad siis eemale tõmbuda, teised tahaksid pigem kellegi lähedusse hoida, et end paremini tunda, paljudele on vaja oskusi end ise rahustada, näiteks joonistades, lugedes, midagi mudides või millegi toreda peale mõeldes. Ja kõige olulisem on see, et lapsel tekiks oskused ja harjumus paha tuju korral oma tunne rahulikult ja selgelt sõnastada ning lähedastelt abi küsida.

Lapsed vajavad täiskasvanu hoolimist ja armastust kõige rohkem nendel hetkedel, kui nad käituvad kõige ebasobivamal moel, sest just siis on neil vaja täiskasvanu toetust, et end paremini mõista ja juhtida. Täiskasvanu peab püüdma mõista, mida laps oma halva käitumisega tegelikult väljendada püüab ja mis on tema sõnumi tegelik sisu, sest laps käitub halvasti või lausa kohutavalt siis, kui ta ise end just selliselt tunneb. Kui laps on saanud mõistva ja toetava täiskasvanuga koos olemisest positiivseid kogemusi, on ta õppinud olema samamoodi hooliv ja toetav oma kaaslaste suhtes.