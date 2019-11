Lapsevanem, vaata endale otsa: sa ei saa olla hea vanem, kui su tass on tühi

Osad lapsevanemad võivad pidada oma vajaduste eest hoolitsemist isekuseks, mida tehakse lapse arvelt, kuid tegelikult see ei ole nii. «Kurnatud lapsevanem ei jaksa oma lapse eest hoolitseda nii, et see toetaks lapse arengut. Kui vanema tass on tühi, siis on ka süütenöör lühem ja võib juhtuda, et iga väiksemgi lapse jonn või partneri käitumine viib plahvatuseni. Kui vanema tass on täis, siis suudab ta probleeme tõhusamalt lahendada ja jaksab lapsele jagada piisavalt armastust ning tuge,» selgitas Kasvandik. Lapsevanema kui täiskasvanu ülesanne on hoolitseda nö oma tassi täitmise eest ja hoida oma paarisuhet.