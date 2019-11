Tahad seda tööd kindlasti endale? Siis mine just sellel kellaajal töövestlusele

Töövestlusel käimine on nagu täppisteadus, alates elulookirjelduse kujundamisest kuni riietuse valimiseni välja. Kui tööintervjuuga käib kaasas ka palju tundmatuid tegureid, näiteks see, milliste intervjueerijate otsa sa sattud ning millised küsimused neil varuks võivad olla, siis üks tegur on täiesti sinu kontrolli all - mis ajal sa kohale lähed.