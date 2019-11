Sel nädalapäeval on töövestlus kõige edukam

See võib ju veidi kahtlaselt kõlada, ent väiksed psühholoogilised trikid mängivad isegi töövestlusel olulist roll ja aitavad sul unelmate tööd saada. Asi pole mitte valetamises või uue tööandja ülekavaldamises, vaid pigem psühholoogiliste efektide teadvustamises ja enda kasuks pööramises. Seetõttu võib ka sinu töövestluse aeg olla värbamisprotsessis otsustav, kirjutab Cosmopolitan.

Tavaliselt pakutakse kahte-kolme aega töövestluse pidamiseks, mille vahel saad valida. Nüüd ongi aeg tähele panna. Esmaspäevi ja reedeid tuleks võimalikult vältida, sest personalitöötajatel on nädala alguses nn esmaspäevabluus. Reeded pole aga samuti head, sest siis keerlevad mõtted juba nädalavahetuse ümber.

Kõige paremateks päevadeks peetakse kolma- ja neljapäeva. Nendel päevadel on nädal juba täies hoos. Ideaalseks peetakse neljapäeva hommikut kella 10 paiku. Selleks ajaks on kõik osapooled juba päriselt ärganud, kuid lõunasöögini on veel küllaldaselt aega.