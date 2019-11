Mis juhtub su kehaga, kui sööd kolm datlit päevas

Šokolaad ja pähklid on toredad, kuid datlid veelgi toredamad. Ja nad aitavad isegi alla võtta: eeldusel, et sa ei söö neid ülemäära palju.

Datlid sisaldavad palju vitamiin B6 mis aitab kehal toota serotoniini ja noradrenaliini. Need hormoonid reguleerivad stressitaset ja kannavad hoolt selle eest, et me oleksime paremas tujus. Pidevalt madal B6-tase viivat koguni depressioonini.