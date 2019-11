Puhas praeahi: see trikk on geniaalne

Üks väike ahjupraad — ja juba ongi rasvaplekid ja kõrbetükid platsis? Kui sa neid otsekohe ei eemalda, kõrbevad nad iga korraga ikka tugevamini kinni ja neid on üha raskem eemaldada.

Ahjutriki tarvikud

Kõik, mis sul kulub selle puhastustriki jaoks, on soe vesi ja mõni nõudepesumasinatablett. Kasta tablett kaheks sekundiks sooja vette ja kraabi selle äärega üle ahjuukse ning -sisemuse. Kasta tabletti korduvalt vette ja hõõru sellega määrdunud pealispindu. Varsti märkad, kuidas tablett vaikselt laiali laguneb. Niipea kui kõrbenud ja muud määrdunud kohad on lahti tulnud, tõmba niiske lapiga üle ahju sisekülgede ning eemalda jäägid. Kui sul on roostevabast terasest garnituur, võid selle ühtlasi beebiõliga läikima lüüa.