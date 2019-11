Uneprobleemid? Proovi seda veidrat vidinat!

Valge müra on oma iseloomult segu erineva sagedusega helidest, mida esitatakse samaaegselt. Kuna see sisaldab nii paljusid erinevaid sagedusi, siis aitab see maskeerida ärritavaid helisid, näiteks tänavamüra, naabrite vestlushääli või partneri norskamist, lastes sul rahulikult magada. Näiteks, kui öösel su akna all mõne auto alarm tööle hakkab, siis võid selle peale üles ärgata ilma, et hommikul mäletaksidki. Kuna unel on mitu erinevat faasi, siis mõnes kergema unega faasis on omakorda kergem ka valjude või ebatavaliste häälte peale ärgata. Valge müra aitab selliseid hääli summutada ning on palju tõenäolisem, et need inimest üles ei aja.