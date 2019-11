Kui sinu peigmees teeb neid 7 asja, siis hoia temast kümne küünega kinni

Selles asemel, et oma naist toetada, kipuvad mõned mehed neid hoopis maha tegema. Kõige sagedamini on põhjuseks kadedus, sest sugugi mitte kõik mehed ei kannata seda, kui naine neist edukam on. Kui sinu mees on sulle alati toeks ja aitab sul sinu eesmärkide suunas pürgida, siis ära võta teda iseenesestmõistetavana.