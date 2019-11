Põhjused, miks Nancy Reagan ei sallinud Raissa Gorbatšovat

Tellijale

Sergei Platonov on raamatu «Gorbatšovid» autor ning tema väitel kurtis Nancy juba enne Raissaga kohtumist, et ta ei tea, «kuidas käituda ja rääkida kommunistliku partei liikmega». Siiski tundub, et Reagan muretses ilmaasjata, kuna kohtudes haaras Raissa kindlalt ohjad. Mis aga põhjustas järjekordse kurtmise – pärast kohtumist pannud Reagan pahaks, et Nõukogude Liidu esileedi rääkis lakkamatult ning tema lõputu monoloogi vahele ei saanud keegi sõnagi torgata.