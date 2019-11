3 sõnumi saatmise võtet, mis annavad märku, et su silmarõõm vaid mängib sinuga

Elite Daily toob suhteekspertide abil välja märgid, mis aitavad ära tunda, kas partner lihtsalt lollitab sinuga. Tasub meeles pidada, et sellistel juhtudel pole asi sinus, vaid vestluskaaslase enda ebakindluses ja suhtlusoskamatuses. Kindlasti ei tasu endale sisendama hakata, et sina ei ole piisavalt huvitav.

Suhtenõustaja Claudia Coxi sõnul on igasugused sõnumimängud märk usaldusprobleemidega pühendumisfoobikust. «Ta võib sulle küll väga meeldida, kuid tema ebakindluse pärast ei peaks sina viletsat suhtlust välja kannatama.»

Kui kahtlustad, et su silmarõõm ei ole sinuga päris aus, otsi järgnevaid märke:

1. Sul on tunne, et ta venitab vastamisega sihilikult

Ootad muudkui silmarõõmu vastust, aga seda ei tule, kuigi tead, et ta on parasjagu oma telefonis. Facebookis postitust meeldivaks märkida on aega küll. Mõistliku aja jooksul mittevastamine on üks ohumärkidest. Kui tunned end väljajäetuna, siis on täiesti okei seda ka väljendada. Mõnikord on tõesti tegemist ka arusaamatusega. Igal hetkel ei peagi ju ühenduses olema. Kui sa oled aga juba nädal aega püüdnud silmarõõmu kätte saada ning lõpuks vastates teeb kutt näo, et pole sind pikalt ootele jätnud, on aeg rääkida. Vältimine ja siis äkiline «Mis teed?» küsimine on samuti märk ignoreerimisest. Cox ütleb, et kui avastad, et keegi hoiab sind meelega pidevalt ootel, ei pea sa talle vabandusi ja õigustusi leiutama ega end ülemõtlemisega piinama. Otsi keegi suhtlusaltim.

2. Ta paneb sind iseendas kahtlema

Tekstisõnumite vahetamine on ka selle poolest paras peavalu, et me tegelikult ei tea, mis toonil on öeldud see, mis kirja sai. Ühest küljest on väga lihtne üksteist valesti mõista, aga kui su vestluskaaslane tekitab sinus pidevalt halba tunnet või pöörab sinu sõnu su enda vastu, on ehk aeg tõsiseks näost näkku vestluseks. Cox soovitab olla väga ettevaatlik inimestega, kes draama nimel meelega sinu sõnu väänavad. Kui kirjutad kellelegi näiteks hommikutervituse ja saad vastu passiiv-agressiivse «mul pole aega sulle iga hetk vastata», siis ära piina end inimesega, kes sinu tähelepanust lugu pidada ei oska.

Üks võimalus sõnumiarusaamatuste vältimiseks on rääkida kaaslasega otse, kuidas kumbki suhelda eelistab. Oma eelistuste väljendamises pole absoluutselt midagi vale ning kui kaaslane ei ole samal arvamusel, siis järgmine ikka on.

3. Ta räägib pidevalt teistest inimestest