Vaata kohe teise pilguga: mida su sotsiaalmeedia paarifotod sinu suhte kohta räägivad

Elite Daily kogus kokku suhteekspertide ja paarinõustajate hinnangud ja tõlgendused paarifotodele. Uuri lähemalt - äkki oled isegi mõne sellise pildi postitanud?

Nõustaja Gary Brown ütleb, et kõige kõnekam armastavast ja hoolivast suhtest on see, kui paar üksteise vastu fotodel nõjatub. «Mõnikord vaadatakse seejuures ka üksteisele silma ja naeratatakse, mis on samuti suurepärane märk.»

Traci Browni sõnul on oluline ka vahemaa - kui teie ülakeha ja käed liibuvad üksteise vastu, on teie vahel kindlasti palju intiimsust. Samuti on oluline, kas teie õlad on suunatud üksteise poole: see on märk sellest, et pöörate üksteisele oma täieliku tähelepanu. Kehakeeleekspert Patti Wood lisab veel, et ka jalad vaatavad selles suunas, kuhu jääb armastus.

«Kui emma-kumma kaaslase jalad on näiteks ukse suunas, siis täpselt sinna nad sellest suhtest minna tahavadki,» lisab Traci Brown.

Kui aga üks partner on kogu kehaga teise poole suunatud, aga teise keha vaatab välises suunas, on see Gary Browni sõnul ohumärk. «See tähendab, et sissepoole suunatud kehakeelega partner tahab pilti lihtsalt näitamiseks,» ütleb Brown.

Keha asend on samuti väga oluline. Kui palute näiteks sõbral endast pilti teha, siis mida harjutatum ja sätitum on poos, seda rohkem on teie suhe ainult teistele näitamiseks. See kajastab portreed, mida tahate oma suhtest teistele maalida. Küll aga on kõnekas ka nii-öelda vaba, läbiharjutamata poos.

Tihti hoiavad paarid üksteisel käest kinni. Patti Wood on füüsilist kontakti uurinud üle 20 aasta ning väidab, et käest hoidmine näitab väga palju suhtedünaamika kohta. Lisaks näitab käte asetus ära, kes on suhtes juhtival positsioonil või vähemalt tahaks olla. «Käehoidmises on palju peidus. See näitab tavaliselt sidet ja kontrolli. Kui hoitakse käest kinni, tahab vähemalt üks paarist ühtsust välja näidata. Tuleks jälgida näiteks, kui seotud on käed ja kelle käsi on peal,» juhendab Wood.

Tihti näeb ka pilte, kus üks partneritest paneb oma käe teise rinnale või kõhule. Woodi sõnul on see märk lähedusest ja kiindumusest. Mõnikord võib see aga tähendada territooriumi märkimist, sest käsi moodustab kaaslase ja teiste vahel justkui piiri. Kuidas aru saada, kumb on kumb? Lõdvalt asetatud käsi on positiivse sõnumiga, kuid tihedalt ja kramplikult partneri vastu surutud käsi räägib omandihimust.

Traci Brown täiendab: «Vaadake ka sõrmi - mida rohkem need on laiali, seda vingemalt üritab partner end kehtestada.»

Aga käsi üla- või alaseljal? Ekspertide sõnul on siingi tõlgendamisruumi.

Alaseljale asetatud käsi tähendab tavaliselt siirast toetust. Wood soovitab aga märgata hoopis muud nüanssi. «Vaadake ja mõelge, kui lihtne on oma asendist välja astuda. See ütleb kohe ära, kuidas võim suhtes jaotunud on.»

Nimelt on palju lihtsam astuda näiteks ette või taha, kui kaaslase käsi on su alaselja. Kõrgemale asetatud käsi näitab juba suuremat kontrollivajadust.