Miks ei peaks ingverit koorima?

Ingver on tõeline multitalent. Väike kollane mugul aitab külmetuste puhul, kuna see tugevdab immuunsüsteemi — ta toimib põletikuvastaselt ja on antibakteriaalne. Kõige tõhusam on ta aga siis, kui koor jääb külge, sest nagu paljude teistegi taimedega, on kõige võimsamad toimeained täpselt koore all.