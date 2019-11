Kõik, mida pead teadma, kui tahad leida oma kaksikleeki

Oled sa kunagi kohtunud kellegagi, kes on täielikult su elu suunda muutnud? See võis olla sinu kaksikleek. Kuidas aga teada, et oled selle inimese leidnud?

«Need kõrgetasemelised spirituaalsed armuühendused eksisteerivad, kuid nende ümber on ka palju arusaamatust,» selgitab psühhospirituaalne mentor ja armutreener Lisa Vallejos väljaandele Allure. Paljud inimesed eeldavad, et kaksikleek on sama, mis hingesugulane, kuid tegemist on tegelikult kahe täiesti erineva asjaga – need võivad olla romantilised suhted, kuid võivad olla loomult ka täiesti platoonilised. Siiski on kaksikleegid intensiivsed ja elumuutvad suhted, mis võivad sind alatiseks muuta.

Mis on kaksikleek?

Vastupidiselt levinud arvamusele pole kaksikleek su hingesugulane. Su kaksikleek ei pruugi olla isegi keegi, kellesse sa armud (kuigi sageli on). «Selline kõrgetasemeline hingedel põhinev ühendus ei ole romantiline, vaid see on hingelise kasvamise küsimus,» selgitab Vallejos. «Sa kohtud temaga ja su elu lihtsalt muutub. Sa hakkad maailma teistmoodi nägema. See lükkab sind tagant ja sa tahad leida kontakti jumalikuga, muuta teadvuse taset, muutuda paremaks, hingelisemaks inimeseks.» Kaksikleek võib olla romantiline partner, sõber, mentor, isegi õpilane.

See suhe toimib mõlemal suunal, see pole ühesuunaline spirituaalne tänav. Kui sa kohtud oma kaksikleegiga, siis muudab ta sinu elu, kuid sina muudad ka tema oma. Intuitiivne energiaravija Tasha Nassar selgitab, et kaksikleegisuhe aitab meil ühendada oma jumaliku maskuliinse ja feminiinse energia. Hoolimata soost koosneme me kõik maskuliinsest ja feminiinsest energiast.

Need suhted on küll teise inimesega, kuid selle ülesanne on aidata meil ka suhet iseendaga arendada. Nassar ütleb, et kui need energiad üheks saavad, saad sa astuda iseenda kõrgemale tasemele ning kogeda armastust, mis erineb kõigist seni kogetud suhetest.

Kuidas teada, et oled oma kaksikleegiga kohtunud?

Oled sa kunagi kellegagi kohtunud ja tundnud, et see kõik on ette nähtud, kaartidesse kirjutatud? «Sa tunned, nagu oleksid jõudnud koju,» selgitab Vallejos. «Sa tunned, et teie energiad saavad üheks, võib olla isegi raske aru saada, kust sina lõpped ja tema algab.»

Väga sageli tuleb ka ette, et sinu kaksikleek on läbi elanud sulle sarnase lapsepõlvetrauma, lisab Vallejos. Kaksikleek pole pooleks löödud hing, kuna me kõik oleme ise juba tervikud – kaksikleegid on kui peeglid. Sealt vaatab vastu mitte ainult läbi töötamata trauma, aga ka eelmised elud ja töö, mida pead tegema esivanematega. «See võib olla väga intensiivne. Selline ongi kaksikleegisuhe – sa lihtsalt vaatad pidevalt peeglisse,» ütleb ta.

Erinevalt partneritest, keda me kutsume hingesugulasteks, on kaksikleegid intensiivsed ja väljakutseid pakkuvad suhted, mis sunnivad meid tegelema oma lahendamata probleemidega ning saama paremaks inimeseks. Oma intensiivsuse tõttu on tavapärane, et tegemist pole terve elu kestvate suhetega. Pigem jõuavad need inimesed su ellu teatud ajaks, et aidata sul kasvada ja juhivad sind uude suunda. «On tavaline, et need suhted lagunevad, kuna neid on väga raske hoida,» selgitab Vallejos.

Vaata oma kaksikleeki kui katalüsaatorit. On okei, kui see suhe lõppeb, isegi kui see on oma intensiivsuse tõttu väga valulik. Su kaksikleek ei ole keegi, keda sa pead ootama, kuna igaüks kohtub elus enda omaga. Kui sa temaga kohtud, ära eelda, et temast saab sinu elupartner. See on teist tüüpi suhe.