Selle vea oma juustega teevad (peaaegu) kõik naised alates 40. eluaastast

Kas me kõik pole veidi ebakindlad, kui asi puudutab meie soengut?! Kas kasvatada juukseid või lõigata trendikas longbob? Kas aeg-ajalt juukseid värvida või jääda oma loomuliku tooni juurde? Mida vanemaks me saame, seda vähem on meil julgust proovida. See on aga suur viga, ütleb Anthony Nader, juuksurisalongi Raw Salon omanik Sydney's Austraalias, kelle juuksuritoolis on istunud nii Miranda Kerr kui Cate Blanchett.