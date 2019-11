Naiste jõudemonstratsioon

Tellijale

Power-bitch ehk jõuline lirva on kõige kardetum karakter moelaval ja niisamuti elus. Naine, kes marsib kõrgete kontsade klõbinal karjäärikoridoridesse ning hõivab positsioonid, mida mehed seni oma pärusmaaks pidanud. Nähtus ilmus areenile 80ndatel ja siis jäi teiste trendide taustale. Jupikese aega on tugevam sugu saanud hinge tõmmata. Aga see on petlik kergendus. Power-bitch on tagasi ja paremini relvastatud kui iial varem. Moemaailma ja stiili järgi hinnates näib, et raskekahurvägi tormijooksuks on valmis pandud. Niisiis, hoidke alt!

Pükskostüüm, mis teeb karjääri lausa kandja eest. Märka moeka pikkusega avaraid pükse ja terava joonega saapaid. Oksana Tandit FOTO: Dmitri Gerasmov

Konkreetne ja kehtestav - suurema numbri kandjatel on selles mängus isegi eeliseid. Samoon. FOTO: Gerry Weber

Kõrged kontsad on tagasi

Kui sportlikud jalatsid esmakordselt kostüümide ja kleitide kõrval moelavadele kalpsasid, tundus see tohutu stiilitemp. Täna on see pigem norm. Noorte hulgas on hulgaliselt neid, kes kontsal kõndidagi ei oska. Nii et täna on tervikusse jõudu lisav ja uudsena mõjuv element hoopistükkis rõhutatult naiselik king või saabas - terava nina ja kõrge kontsaga, sageli pilkupüüdvas värvitoonis.

Mantel kui stopptuli paneb end maksma ka kõige pimedamal ajal. FOTO: Gerry Weber