Naised südant puistama kutsunud Signe Korjus: Kui naine veel mehe lõhna kannatab, siis lootust on!

Kust üldse tuli sellise naistelt naistele seminari korraldamise mõte?

See on olnud teekond. Mina ja Marika, kellega koos seminari korraldame, leidsime, et on väga palju asju millest on tarvis rääkida. Oleme mõlemad osalenud väiksematel grupiseminaridel, millest saime inspiratsiooni ning tunde, et vajadus sellise ürituse, naistelt naistele kogemuste vahetamise järele on ilmne.

Kas korraldamise protsess on sujunud lihtsalt või on mingeid takistusi ette tulnud?

Me alustasime taotlusega, et kõik läheb libedalt ning loob ennast ise ja täpselt sellises energias oleme me selle ka läbi viinud. Loomulikult on olnud kiiremaid aegu, kus peame keskenduma, on tähtajad, vaja plaane ning artikleid kirjutada, kuid samas me tunnetasime väga teravalt seda, kui me hakkame sundima, siis ei lähe. Seega niipea, kui lasime oma toimetused uuesti vabasse voolamisse, siis kõik kulges. Sellest saimegi kinnitust, et teeme õiget asja ning südamest. Muide, terve meie tiim on naisterahvad. Me suutsime leida isegi naissoost helitehniku ja valgustaja, kuigi see polnud kerge, sest seda maailma valitsevad ikkagi veel mehed.

Ka teie ise peate homme ettekande, pealkirjaga "Miks sa selliseid mehi valid?". Kust tuli sellise intrigeeriva pealkirja mõte?

Mõte pärineb mu õelt, kellega me oleme alati väga erinevaid eluvalikud teinud. Ühel hetkel ta küsiski mult otse, et "Miks sa üldse valid selliseid mehi?" ning ma leidsin, et see on äge teema millest rääkida. Kergelt intrigeeriva meestevaliku-teema baasil saab lahata aga ka elumustreid ning uurida, kust meie valikud tulevad ning mis nende teegmist mõjutab? Kas ja kuidas me neid muuta saame?

Kuidas tunda õiget meest ära, milline ta on?

Õigel mehel ei ole ühtki kriteeriumit, kõik käib puhtalt tunde pealt. Ning pole olemas universaalselt õiget meest vaid on õige igal hetkel ning õige igas kontekstis. Kõik partnerid, kes mul on olnud, on absoluutselt olnud õiged nendes hetkedes ning kontekstides. Üks mu õpetaja ütles mulle kunagi, et "Iga suhe on sulle õige niikaua, kuni sa selles püsid." See tundus mulle alguses vastuoluline, sest me oleme tihti ka väga kurnavates ning laastavates suhetes, miks ometi? Peale selle lause seedimist sain aru, mida ta öelda tahtis. Kui sa oled ikka veel oma suhtes, siis järelikult on sul veel vaja sealt midagi õppida. Ent kui tarkus käes, võid ärgata ühel hommikul üles ning tunda, et nüüd on kõik. Kogu valu ning lahkumineku protsess võibolla järgneb, kuid üks ring sai täis.

Kas võib siis väita, et te muinasjutulist "üks ja õige" ideed ei toeta? Kas kaaslane tulebki valida lihtsalt eluetapi järgi?