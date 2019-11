Kuidas rääkida lapsega seksist ja kaitsta teda seksuaalse väärkohtlemise eest?

Samal ajal võiks lapsevanemad ära kasutada seda, et meedia toob teemad arutamiseks kandikul ette. Näiteks filmis nähtud suudlus või koguni voodistseen, tampooni- või kondoomireklaam – need on head võimalused vestluse alustamiseks. Vahel võib seda teha ka laps ise, eriti eelkoolieas. Vanema lapse puhul võib täiskasvanu ise algust teha: «Huvitav, kas nad on seal teki all päriselt ka paljad?». Huumorit on alati hea kasutada, et pisut jääd sulatada ning ennast ja last julgustada. Ükskõik kas vestlus on ootamatu või planeeritud, on vanema võimuses luua õhkkond, kus laps tunneb, et temaga ollakse valmis seksuaalteemadel avatult vestlema.