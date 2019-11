See on hea märk, kui su perekond käib sulle närvidele

Populaarne austraallannast blogija Constance Hall on teinud nii mõnegi postituse, mis on justkui paljude emade elust maha kirjutatud. Näiteks ühes andis ta avameelselt teada, et on lihtsalt kade, kui ta mees läheb tööle ja tema peab lastega koju jääma. Teises postituses kirjutab ta, kui kõrini tal on sellest, et peab kogu aeg mehele juhiseid andma, kuidas toetust saada. Üks liigutavamaid oli aga Constance Halli kirjutis tema jutuajamisest ühe lasteterapeudiga.

«Lapsed ajavad mu hulluks!»

Selles postituses rahustab ta kõiki neid emasid, kellel on pere nii mõnigi kord kopsu üle maksa ajanud. Nimelt oli see lasteterapeut vaadanud ta lapsi ja öelnud, et Constance Hall olevat väga hea ema. Naine tundis end petisena ja prahvatas, et ei tunne end sugugi hea emana: «Need lapsed ajavad mu hulluks!»

Kuid terapeudil on hoopis teistsugune arusaam sellest, mis teeb ühe ema heaks. «Beebid nutavadki, nii nad suhtlevad. Väikelapsed kriiskavad, suuremad lapsed vinguvad ja teismelised õiendavad.» Ja siis pomisevad emad isekeskis nii mõndagi kurjemat (umbes nagu «kurat küll» või «kaua võib?») enne igat vastust. «Niimoodi see suhtlus meil käib,» ütles terapeut ja lisas, et see olevat igal juhul parem kui vaikus.

Ära muretse, kui kisa paisub kõvaks

Kodu täis karjuvaid lapsi ja tülitsevaid teismelisi ning vanemaid, kes iga küsimuse ja olukorra peale tunnevad ainult veel ärritust ja tüdimust, olevat terve kodu. Palju rohkem valmistavad terapeudile muret vaiksed lapsed, ärahirmutatud väiksekesed, teismelised, kes enam koju ei tule, ja vanemad, kes oma lastega enam ei suhtle.

«Sa olid juba ammu hull»