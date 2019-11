Uut moodi suhe: abielupaar armus jõusaalis kohatud naisesse ning nüüd elatakse õnnelikult kolmekesi... koos kõigi osapoolte lastega

32-aastane Mary ja 34-aastane Leo on lapsepõlvesõbrad - nad tutvusid, kui tüdruk oli 13 ja abiellusid kohe, kui ta sai 17.

Merejalaväelase töö viis meest üle kogu maailma, kuid lõpuks seadis paar end 2010. aastal sisse oma kodulinna Washingtoni. Nad asutasid koos jõusaali ning seal kohtusidki nad 2016. aastal 29-aastase kahe lapse ema Kimberleega.

Esialgu said Maryst ja Kimberleest lihtsalt head sõbrad, kuid õige pea hakkasid kõik kolm koos aega veetma.

Romantiline suhe sai alguse neile endilegi ootamatult. Suhteosalised tunnistasid, et nende omavaheline tunnetus oli lihtsalt nii hea.

«Me oleme avatud ja ausad. Me armastame rohkem kui ühte inimest korraga ja see sobib meile, mis siis, et see pole normiks,» ütleb Leo, kes ei arva, et nende suhe erineb kuidagi traditsioonilisest suhtest. «Me armastame ja hindame üksteist nagu igas suhtes.»

Kimberlee lapsed eelmisest suhtest on samuti kolmiku koju kolinud. Leo sõnul on nende sõbrad ja pere väga mõistvad ja julgustavad olnud ega pole oma nina nende asjadesse toppinud.

Leo tunnistab, et ka nende vahel tuleb armukadedust ette.

«See on päris tunne. Ja see pole piiratud ainult kahe inimesega vahelise suhtega. Meie oleme avastanud, et parim viis sellega toimetulekuks on suhelda,» sõnab ta. «Kommunikatsioon on kõige alus. Kui me ei saaks asjadest rääkida, ei saaks me neid parandada.»

Kolmik jagab oma elukorraldust ja tegemisi ka Instagramis ning Leo väidab, et nad pole negatiivset vastukaja saanud.