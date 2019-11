Kontoriromaani ahvatlus: 5 põhjust, miks sellele MITTE järgi anda

Austraalia statistika kohaselt on 36 protsenti suhtes olnud inimesi petnud oma kaaslast kolleegiga. Seetõttu toob news.com.au välja asjaolud, millele peaks kindlasti mõtlema enne, kui kolleegiga romantilisele lainele lülitud.

Inimesed saavad teada

Nad on uskumatult tähelepanelikud ja võivad tõe välja lugeda kõige salajasemastki pilgust. Kui sul on kontoris silmarõõm, kes aeg-ajalt sinu tähelepanu tõmbab, võid kindel olla, et varem või hiljem paneb keegi seda tähele. Samuti pannakse tähele sinu kehakeelelt rohkem kui sõnu, kui keegi peakski lõpuks küsima, kas teie vahel toimub midagi. Su suu ütleb ei, aga pinges õlad, õhetavad põsed ja otsaesisel tekkiv higi karjuvad JAH.

Sellest jäädakse aastateks rääkima

Kontoriafääri eluiga on rekordiline. See jääb teemaks ammu pärast seda, kui osalised on töölt lahkunud. Kui inimeste elud on isiklikest draamadest vabad või on neil parasjagu igav, on neil tohutult põnev sinu afäärile kaasa elada. See on nagu tõsieluseriaal, aga päris ja otse nina all ning huvitab kõiki.

Su suhe läheb katki

Kui su partner saab teada, et petad teda kolleegiga, lähete suure tõenäosusega lahku. Ei kannata ainult teie kaks, vaid ka lapsed, lemmikloomad ja pere. Üleminek on järsk ja muutused suured.

Kummalgi või mõlemal tuleb uus töö otsida

Kui kontoriromaan saab avalikuks, peab tihti vähemalt üks osapooltest töökohta vahetama. Seetõttu meeldib paljudele ettevõtetele lepingusiseselt ka välistada kolleegidevahelisi suhteid - ennetamaks draamasid ja uute töötajate otsimist.

Keskkonna erilisus

Su kolleeg paistab atraktiivsena mitmel põhjusel - sa näed teda tema parimas ja enesekindlaimas rollis ehk oma ala professionaalina. Teiseks lisab salapära ja erilisust afääri salastatus. Kas kolleeg on tõesti atraktiivne või on atraktiivne teda ümbritsev draama? Muidugi puudub ka suhtevastutus: teil pole ühist pangakontot, te ei kasvata lapsi koos, sa ei pea teadma, et ta jätab kodus kõik kapiuksed lahti või ei korista kunagi sokke põrandalt.