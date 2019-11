Üllatav statistika: 50% milleniaalidest on esimesel kohtingul purupurjus

Kohtingumaailm on kõvasti muutunud, eriti millenniumi põlvkonna jaoks, kelle kohtinguelu möödub nutiekraani taga mõnes teemakohases äpis. Üha populaarsemad esmakohtumispaigad on baarid ja restoranid.

Uue tutvuse sobitamine on mõnikord närvesööv ja klaasike veini aitab olukorda leevendada ning võõrast kergemini tundma õppida.

News.com.au kirjutab, et seoses uute tuultega kohtingumaastikul korraldati milleniaalide vanusegrupis uuring eesmärgiga teada saada, kui suurt rolli mängib alkohol kohtingutel. Selgus, et 80 protsenti ei kujuta kohtingut ilma alkoholita ette. Pooled kõigist küsitletust aga tunnistasid, et on vähemalt korra esmakohtingul end purupurju joonud ja seda hiljem kahetsenud. 11 protsenti mehi ja 8 protsenti naisi tunnistasid ka, et on end lausa mäluauku joonud. Ei kõla just nagu meeldiv seltskond.

Iga neljas milleniaal on pidanud oma kohtingukaaslase koju sõidutama, kuna too oli liiga purjus, et ise rooli istuda. Iga kolmas on alkoholi mõju all esmakohtingul seksinud ja seda paraku kahetsenud.

Ligi pooled tunnistasid, et on kaaslasel lubanud dringi välja teha ka siis, kui nad seda väga ei tahtnud. 37,5 protsenti küsitletutest ütles, et lähevad suurema tõenäosusega kohtingule, kui see toimub restoranis või baaris.

Keskmine milleniaal arvab, et 2-3 jooki on esmakohtingul normaalne kogus, veelgi enamate jookide tarbimine näitab aga, et kohting läheb ülihästi.

Pidev kohtingu vältel alkoholi tarbimine on aga märk sellest, et kohting on igav ja sul pole kaaslasega midagi ühist, seega parem jood, et õhtu huvitavam oleks. 31,5 protsenti küsitletutest tunnistas, et nad tunnevad vajadust juua rohkem, kui kohting ei kulge meelepäraselt.

Üle 50 protsendi tunnistas, et joovad paar jooki ka enne kohtingule minemist, et heasse tujusse saada ning 60 protsenti neist joob sama palju ka kohtingul, mis teeb õhtu jooksul kokku neli jooki. Sama hulk inimesi ütlesid, et alkoholi tarbimise põhjus seisneb ärevuse leevendamises.