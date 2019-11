GALERII: Stockmann avas koos Bocuse d'Or kokkadega uuenenud toiduosakonna

«Poe valik on väga rikkalik. Leian siit alati inspiratsiooni menüü koostamiseks nii oma restoranikülalistele, aga ka kodusteks eineteks,» märkis restoranide Mon Repos ja Tchaikovsky peakokk Vladislav Djatšuk.

«Toit ühendab ja toob inimesed kokku,» sõnas toiduosakonna juhataja Mairika Juhandi ja ütles, et Stockmanni toidupoe eesmärk on aidata kiire elutempo juures tuua hea toidu ümber inimesed, kes on meile olulised.