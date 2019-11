Pehmelt öeldes ebaviisakas: naine sõitis 3 tundi kohtingule lihtsalt selleks, et mees ta sealsamas pikalt saadaks

Jade rääkis news.com.au-le, et oli noormehega varemgi väljas käinud. Tegemist oli 27-aastase müügimehega ning neil oli esimesel kohtingul väga tore olnud. Seekord võttis neiu ette kolme ja poole tunnise rongisõidu, et Tinderis kohatud mehega järgnevale kohtingule minna. Mees solvas aga naist juba siis, kui naine oli vaevalt rongijaamast välja astunud.

Mees ütles Jade'ile, et too näeb välja nagu oleks ta nende viimasest kohtingust alates juurde võtnud ega näe enam üldse enda moodi välja. Eelmisest kohtingust oli möödas neli nädalat. Kui naine tema käitumist ebaviisakaks nimetas, käskis mees tal tagasi koju minna.

«Helistasin talle kohale jõudes, et olen siin ja tulen kohe välja. Ta ootas mind oma autos üle tee. Kui kõndisin aga auto suunas, teatas ta, et ma näen paks välja,» räägib naine. «Üritasin alguses sellest mitte välja teha ning istusin ikkagi tema autosse lootuses, et me saame siiski aega koos veeta. Tema aga ütles, et ma olen juurde võtnud ning dramaatilise žestina sõidutas mind üle tee rongijaama ette tagasi.»