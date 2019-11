Mitte just meeldiv avastus: tütar avastas Facebookist isa 20 aastat kestnud afääri… tädiga!

Postitus algas sõnadega: «Ma isegi ei tea, kuidas seda ära seletada, aga põhimõtteliselt - minu isa (kelle vastu mul polnud sooje tundeid ka enne seda) on nähtavasti minu ristiemaga afääri pidanud. Ristiemaks on mu ema venna naine.»

Afäär tuli välja, kui üks naise nõbudest avas kogemata tädi Facebooki konto nende koduarvutis. Esimene asi, mis ekraanile hüppas, oligi vestlus. Uudishimulik nõbu jäi seda muidugi lugema ning kutsus siis naise kohale, et küsida, kas see on mingi nali.